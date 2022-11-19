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رياضة > قصة الأخضر في المونديال.. 2006 والحضور الرابع على التوالي
19/11/2022   9:25 م

قصة الأخضر في المونديال.. 2006 والحضور الرابع على التوالي

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واصل المنتخب الوطني السعودي، حضوره في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي وهذه المرة كانت نسخة 2006، التي استضافتها دولة ألمانيا، وكان الجميع ينتظر أن يظهر الأخضر بمستوى يمحو به الصورة التي ظهر بها في نسخة 2002، خصوصاً كارثة ألمانيا التي انتهت بثمانية أهداف دون رد.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأخيرة رفقة منتخبات: إسبانيا، وأوكرانيا وتونس، لكن الأمور لم تتغير كثيرًا عن النسخة الماضية من مشاركة الأخضر في المونديال.

الأخضر في مونديال 2006

كانت الآمال كبيرة في أن يقدم الأخضر نتائج أفضل ولكنه في المباراة الأولى تعادل أمام المنتخب التونسي بهدفين لكل منتخب، بعدما كان قريباً من الفوز، منتفضًا لتخطي تعثر البدايات. وفق “أخبار 24”.

وفي المباراة الثانية أمام أوكرانيا، كانت النتيجة صادمة وغير متوقعة، بعدما فازت أوكرانيا برباعية نظيفة، في نتيجة عادت بها حالة الإحباط بعد مونديال 2002.

الأخضر في مونديال 2006

وفي المباراة الأخيرة ضد المنتخب الأصعب إسبانيا، انتهت إسبانيا بهدف دون رد، وودع معها الأخضر المونديال في المركز الأخير في مجموعته.

وفي هذه النسخة سجل المهاجم سامي الجابر، رقماً ما زال مستمراً حتى اليوم، وهو أنه أصبح أكثر لاعب عربي يسجل أهدافاً في كأس العالم برصيد 3 أهداف، بعد ما سجل هدفه في مرمى تونس في المباراة الأولى، بالإضافة لهدفه في المغرب عام 94، وفي جنوب إفريقيا عام 98.

قصة الأخضر في المونديال.. 2006 والحضور الرابع على التوالي

رياضة
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