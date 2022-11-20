توقيع اتفاقية بين “الإسكان التنموي” و “الهلال الخيرية” و “سكن” لتوفير المسكن للأسر الأشد احتياجًا

وقع برنامج الإسكان التنموي، اتفاقية ثلاثية الأطراف لمدة 5 سنوات مع مؤسسة نادي الهلال الخيرية، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والتي تهدف إلى توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد احتياجًا.
ومثّل برنامجَ الإسكان التنموي في توقيع الاتفاقية، وكيلُ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس الأمناء فهد بن سعد بن نافل ممثلاً عن مؤسسة نادي الهلال الخيرية، ونائب الأمين العام لمؤسسة الإسكان الأهلية للتمكين والتطوير محمد العجيمي ممثلاً عن “سكن”.
ويتولى برنامج الإسكان التنموي، من خلال الاتفاقية، توفير البيانات اللازمة عن المستفيدين وتوزيعهم على المدن والمحافظات، وتتولى “سكن” دراسة بياناتهم والتأكد منها وفقاً لضوابط منصة “جود الإسكان”، بينما تتولى مؤسسة الهلال الخيرية رعاية الجوانب الإعلامية وتحفيز المشاركة المجتمعية.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس أحمد بن علي القرعاوي، على دور الاتفاقية في تعزيز مشاركة القطاع الثالث وتحفيز البرامج التنموية في قطاع الإسكان، لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة، وتعزيز جودة الحياة للأسر.
وفق “أخبار 24”.