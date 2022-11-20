في إنجاز عالمي جديد.. طلاب المملكة يحققون المركز الأول عالمياً في “الأولمبياد العالمي للروبوت”

أعلنت وزارة التعليم عن تحقيق طلاب وطالبات المملكة المركز الأول عالمياً في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت2022.
ونافست في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، المقامة في ألمانيا، حوالي 78 دولة حول العالم.
ونشرت وزارة التعليم العام عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو لطلاب وطالبات المملكة أثناء احتفالاتهم بهذا الإنجاز العالمي.
في إنجاز عالمي جديد.. طلاب وطالبات المملكة يحققون المركز الأول عالمياً في بطولة #الأولمبياد_العالمي_للروبوت_2022 المقامة في ألمانيا من بين 78 دولة مشاركة..نبارك لوطننا هذا الإنجاز🥇🏆
pic.twitter.com/CXWhKDdT1b
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 19, 2022