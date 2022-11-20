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جديد المحليات > في إنجاز عالمي جديد.. طلاب المملكة يحققون المركز الأول عالمياً في “الأولمبياد العالمي للروبوت”
20/11/2022   6:49 ص

في إنجاز عالمي جديد.. طلاب المملكة يحققون المركز الأول عالمياً في “الأولمبياد العالمي للروبوت”

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أعلنت وزارة التعليم عن تحقيق طلاب وطالبات المملكة المركز الأول عالمياً في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت2022.

ونافست في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، المقامة في ألمانيا، حوالي 78 دولة حول العالم.

ومثَل المملكةَ الطالبان فراس العريمة وعمار الشايجي، وشاركا بمشروع روبوت يخدم فئات المجتمع من المكفوفين والصم والبكم. وفق “أخبار 24”.

ونشرت وزارة التعليم العام عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو لطلاب وطالبات المملكة أثناء احتفالاتهم بهذا الإنجاز العالمي.

في إنجاز عالمي جديد.. طلاب المملكة يحققون المركز الأول عالمياً في “الأولمبياد العالمي للروبوت”

جديد المحليات
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