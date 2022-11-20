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رياضة > شاهد.. مواطنون وأجانب يعبرون عن حماسهم قبل مغادرة منفذ سلوى لحضور مونديال قطر
20/11/2022   6:48 ص

شاهد.. مواطنون وأجانب يعبرون عن حماسهم قبل مغادرة منفذ سلوى لحضور مونديال قطر

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أعربت الجماهير السعودية عن دعمها للمنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وذلك قبل مغادرتهم منفذ سلوى متوجهين إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأظهرت لقطات مصورة، لحظة مغادرة الجماهير منفذ سلوى، حيث أكّدوا أن المملكة سهّلت إجراءات السفر للمونديال، معبرين عن حماسهم وسعادتهم للوقوف بجانب المنتخب وتشجيعه.

كما وجّه بعض المغادرين الأجانب إلى الدوحة تشجيعاً لمنتخبات بلادهم، الشكر للمملكة على تسهيل إجراءات المغادرة عبر المنفذ جنباً إلى جنب مع المواطنين.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مواطنون وأجانب يعبرون عن حماسهم قبل مغادرة منفذ سلوى لحضور مونديال قطر

رياضة
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