شاهد.. مواطنون وأجانب يعبرون عن حماسهم قبل مغادرة منفذ سلوى لحضور مونديال قطر

أعربت الجماهير السعودية عن دعمها للمنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وذلك قبل مغادرتهم منفذ سلوى متوجهين إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وأظهرت لقطات مصورة، لحظة مغادرة الجماهير منفذ سلوى، حيث أكّدوا أن المملكة سهّلت إجراءات السفر للمونديال، معبرين عن حماسهم وسعادتهم للوقوف بجانب المنتخب وتشجيعه.
كما وجّه بعض المغادرين الأجانب إلى الدوحة تشجيعاً لمنتخبات بلادهم، الشكر للمملكة على تسهيل إجراءات المغادرة عبر المنفذ جنباً إلى جنب مع المواطنين.
#فيديو_واس | حديث الجماهير لـ #واس قبل مغادرتهم منفذ سلوى متوجهين إلى الدوحة لحضور #كأس_العالم_2022.
#واس_مونديال2022
#واس_عام pic.twitter.com/ZVsXaRNUSu
— واس العام (@SPAregions) November 20, 2022
وفق “أخبار 24”.