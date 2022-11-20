نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة الخليجي”: 4 نصائح تساعد في تخفيف الضغوطات النفسية
20/11/2022   6:53 ص

“الصحة الخليجي”: 4 نصائح تساعد في تخفيف الضغوطات النفسية

+ = -
703

وجّه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من النصائح للمساعدة في تخفيف الضغوطات النفسية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للرجل.

ونصح المجلس بالاعتناء بالنفس من خلال ممارسة الرياضة باستمرار، وتناول غذاء متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الهوايات أو الأنشطة المفضلة خلال اليوم.

وأوصت كذلك بالتواصل مع من حوله، والتعبير عن الضغوطات التي يواجهها مع الأهل أو الأصدقاء أو متخصص، إلى جانب الحصول على المساعدة من خلال التحدث مع مختص في حال الحاجة للاستشارة.

ونوهت إلى أن الدراسات أثبتت أن الرجال أقل اعترافاً بحالات المزاج السلبية التي تواجههم، وأيضاً الأقل في طلب الحصول على الاستشارة الطبية التي يحتاجونها.

الضغوط النفسية

وفق “أخبار 24”.

“الصحة الخليجي”: 4 نصائح تساعد في تخفيف الضغوطات النفسية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237296.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.