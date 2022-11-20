تلبية لدعوة أمير قطر.. ولي العهد يصل إلى الدوحة لحضور افتتاح كأس العالم 2022

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فجر اليوم (الأحد) إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم “فيفا” 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
زيارة ولي العهد إلى الدوحة جاءت تلبية لدعوة تلقاها من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل الافتتاح الذي سينطلق مساء اليوم.
ورافق ولي العهد إلى قطر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وفق “أخبار 24”.
وضم الوفد المرافق لولي العهد كذلك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.