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جديد المحليات > “عاصف 1″ و”عاصف 2” طائرتان مسيرتان بصناعة سعودية 100%.. وهذه مهامهما
20/11/2022   1:29 م

“عاصف 1″ و”عاصف 2” طائرتان مسيرتان بصناعة سعودية 100%.. وهذه مهامهما

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قال نائب رئيس شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، عبدالعزيز الحسين، إن الشركة صنعت طائرتين دون طيار بأيدٍ سعودية 100%.

وأضاف “الحسين”، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الشركة متخصصة في صناعة الطائرات دون طيار، وتستعرض خلال مشاركتها في الملتقى البحري السعودي الدولي منظومتي “عاصف 1” و”عاصف 2″، وهما منظومتان ذواتا إقلاع وهبوط عمودي.

وأكد أن الطائرات بهاتين المنظومتين قابلة للإقلاع والهبوط على القطع والسفن الحربية، وجرى تصميمها وتطويرها وتصنيعها بأيدي مهندسات ومهندسين سعوديين.

ولفت إلى أن هذه الطائرات لا تحتاج إلى مدرج عند الهبوط أو الإقلاع، ولديها القدرة على الطيران كطائرة مجنحة، كما جرى تصنيعها بأحجام مختلفة، وهي مخصصة للمراقبة والاستطلاع، ويمكن للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية استخدامها لمراقبة الأماكن الحيوية والحساسة.

وفق “أخبار 24”.

“عاصف 1″ و”عاصف 2” طائرتان مسيرتان بصناعة سعودية 100%.. وهذه مهامهما

جديد المحليات
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