مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وانخفاض الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل ارتفاع طفيف في الحالات الجديدة ونسب التعافي والحالات الحرجة، وانخفاض معدل الوفيات، من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 13 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825087 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً بتسجيل 79 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812391 حالة.
وأشارت إلى انخفاض حالات الوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9447 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة بدخول حالتين جديدتين إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 63 حالة.