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جديد المحليات > شركة سعودية توقع اتفاقا مع منظمة “ترامب” لمشروع بسلطنة عمان قيمته 4 مليارات دولار
20/11/2022   1:30 م

شركة سعودية توقع اتفاقا مع منظمة “ترامب” لمشروع بسلطنة عمان قيمته 4 مليارات دولار

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أعلنت دار الأركان للتطوير العقاري بالمملكة، توقيع اتفاقية مع شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في سلطنة عمان، والذي يتضمن ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.

ولم يكشف الإفصاح الصادر اليوم (الأحد) عن البنود المالية للاتفاقية مع منظمة ترامب التي تدير فنادق وملاعب للجولف وعقارات أخرى حول العالم.

وأوضح إفصاح دار الأركان أن مشروع عايدة، وهو مشروع مشترك مع الشركة العمانية للتنمية والسیاحة (عمران)، سيشمل “فلل ترامب” السكنية وفندقا وملعبا للجولف بالقرب من مسقط وسيستغرق استكماله أكثر من عقد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ترامب الذي سلم إدارة الشركة لأبنائه أثناء توليه منصب الرئيس، يتمتع بعلاقات وثيقة مع دول خليجية عربية خلال فترة رئاسته، بما في ذلك المملكة التي استثمرت ملياري دولار مع شركة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، بعد ترك ترامب منصبه.

شركة سعودية توقع اتفاقا مع منظمة “ترامب” لمشروع بسلطنة عمان قيمته 4 مليارات دولار

جديد المحليات
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