“الفيصل” يعلن فوز رئيس “سدايا” بجائزة الاعتدال في دورتها السادسة

أعلن أمير منطقة مكة، ورئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، اسم الفائز بجائزة الاعتدال، في دورتها السادسة.
وأوضح الأمير خالد الفيصل، أن الفائز هو رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، نظير جهوده التقنية المتميزة التي ساهمت في إبراز الوجه الحضاري للمملكة وتسخير التقنية في تعزيز قيم العمل الإنساني المعتدل لأفراد المجتمع والارتقاء بقيم الانتماء الوطني لدى الأفراد والمؤسسات.
وتعد الجائزة إحدى أهم مبادرات معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بجامعة الملك عبدالعزيز، في سبيل نبذ التطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال باعتباره النهج الذي تتخذه المملكة في كافة النواحي. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الجائزة الأولى من نوعها إلى دعم وتشجيع الجهود الساعية لإبراز قيم وممارسات الوسطية، كما تحظى بمكانة متميزة عبر تركيزها على محور الاعتدال وكونها حافزًا مهما للإبداع في مجال مكافحة التطرف بكل أشكاله على المستويين المحلي والدولي.
الفيصل يعلن فوز رئيس #سدايا بـ #جائزة_الاعتدال في دورتها السادسة
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 20, 2022