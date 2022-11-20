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جديد المحليات > لوحة سيارة تتجاوز 100 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر
20/11/2022   4:58 م

لوحة سيارة تتجاوز 100 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر

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انطلق اليوم (الأحد)، مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”؛ لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة.

وسجلت بعض اللوحات المعروضة مبالغة عالية في المزايدة التي أقيمت عليها، حيث تخطت اللوحة خصوصي (ك ق ن 1 ) مبلغ 101.5 ألف ريال.

وأوضحت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء المقبل 23 نوفمبر الجاري، ويتضمن لوحات لمركبات متنوعة لمركبات خصوصية، ونقل خاص، ودراجات نارية.

وأبانت أن أبرز اللوحات كانت خصوصي (ك ق ن 1 )، و(ر ب ي 1111)، و(ر د ع 2222)، ونقل خاص (ب ي ا 3)، و(ب ط ب 7)، ودراجات نارية (ا ط 222)، و(ي ص 777).

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وفق “أخبار 24”.

لوحة سيارة تتجاوز 100 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر

جديد المحليات
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