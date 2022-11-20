نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي
20/11/2022   4:57 م

أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي

+ = -
599

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.

ورفع الفيصل في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة، معرباً عن شكره لوزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.

وجاءت أسماء الفائزين الذين سيجري تكريمهم خلال حفل الجائزة بجدة كالآتي:

الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي من المملكة العربية السعودية وقيمتها 500 ألف ريال.

الفائز بجائزة الديوان، الشاعر محمد الأمين جوب من جمهورية السنغال عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) وقيمتها 200 ألف ريال.

الفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم من جمهورية مصر العربية عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج) وقيمتها 100 ألف ريال.

الفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من دولة الكويت عن قصيدة (لن أسلاكم) أداء الفنانة: ولاء الجندي وقيمتها 100 ألف ريال.

وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمتها 100 ألف ريال.

صورةصورةصورة

وفق “أخبار 24”.

أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237353.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.