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جديد المحليات > الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في المونديال
20/11/2022   4:57 م

الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في المونديال

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دشنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الأحد)، أولى رحلاتها الترددية، من مطار الملك عبد العزيز الدولي، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي الرحلات مؤازرة للمنتخب الوطني، خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، وأظهرت الصور الملتقطة للمشجعين، ارتداءهم وشاحاً أخضر بشعار الخطوط الجوية السعودية.

وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت أنها  ستسير أكثر من 780 رحلة لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة والدوحة لحضور مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 عَبْر مطارات الرياض وجدة والدمام بسعة مقعدية تجاوزت 254 ألف مقعد.

الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في المونديالالخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في المونديالالخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في المونديال

وفق “أخبار 24”.

الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في المونديال

جديد المحليات
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