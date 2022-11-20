“موانئ” تضيف خدمات شحن جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بـ6 موانئ إقليمية ودولية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الأحد)، إضافة شركة “Sea Lead” خدمة الشحن الجديدة “FAM” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ”، المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، بما يُسهم في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم الحركة التجارية وتوفير طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين.
وتربط خدمة الشحن “FAM” ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية وعالمية رئيسية هي: “تشينغداو، وشينغهاي، ونينغبو، ونانشا، وجبل علي، وميناء حمد، خلال رحلة الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 6.9 ألف حاوية قياسية أسبوعيًا.
وتتميز الخدمة برحلة عودة مباشرة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء تشينغداو الصيني مما يؤدي إلى تقليل المدة المستغرقة للصادرات السعودية وسرعة وصولها إلى الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها.
ويتزامن إطلاق الخدمة مع بدء تشغيل خدمة “EJBS” المضافة من الخط الملاحي “Emirates Shipping line” الذي يضم “ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام – ميناء الشويخ الكويت – ميناء جبل علي الإمارات – ميناء خليفة بن سلمان البحرين والعودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام”، وتتميز بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.
يذكر أن الهيئة العامة أعلنت خلال الفترة الماضية إضافة 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، وقد شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال الشهر الماضي إضافة شركة “ALADIN EXPRESS DMCC” الخط الملاحي “GIX2” الذي يربطه بـ 4 موانئ إقليمية وعالمية. وفق “أخبار 24”.
وفي شهر يونيو لعام 2022م عزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة ميناءي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة (PIL) بما يعزز عمليات الاستيراد والتصدير.