“سكني”: إطلاق الكهرباء بمشروع جوهرة الرصيفة بمكة وجارٍ العمل لتسليم الوحدات للمستفيدين

أعلن برنامج “سكني” إطلاق التيار الكهربائي في مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.
وأكد البرنامج أن العمل جارٍ على بدء تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للتسليم، لتنضم بعد ذلك لعملية التسليمات الكبرى التي بدأها “سكني” خلال الأشهر الماضية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يوفر 1035 وحدة موزعة على 33 عمارة سكنية، وروعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان من خلال توفير المسطحات الخضراء وأماكن للممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم.
ونوهت بأن ذلك يأتي في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة تتزين بالأضواء استعداداً لاستقبال ساكنيها قريباً. pic.twitter.com/UU59qH7CEF
— جوهرة الرصيفة (@Rusaifa_care) November 19, 2022
وفق “أخبار 24”.