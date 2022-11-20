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جديد المحليات > أمانة جدة تخصص شاشات نقل مباشر في عدة أماكن دعمًا للأخضر في كأس العالم
20/11/2022   4:57 م

أمانة جدة تخصص شاشات نقل مباشر في عدة أماكن دعمًا للأخضر في كأس العالم

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أعلنت أمانة محافظة جدة تخصيص شاشات نقل مباشر وفعاليات مصاحبة في عدة أماكن بمحافظة جدة دعمًا لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضحت الأمانة الأماكن التي ستتوفر فيها تلك الشاشات وهي مبنى أمانة محافظة جدة، وحديقة الأمير ماجد، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وحديقة التحلية، وممشى طيبة.

كما تضمنت الأماكن كلا من ممشى الرحاب، وممشى التحلية، وممشى اليمامة، وممشى الفيحاء، وحديقة الكورنيش الأوسط، وحديقة الأمير ماجد، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتواجد ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، وسيخوض أولى مبارياته أمام منتخب الأرجنتين بعد غد (الثلاثاء)، بينما سيلعب ضد بولندا في 26 نوفمبر، وسيواجه المنتخب المكسيكي في 30 نوفمبر.

أمانة جدة تخصص شاشات نقل مباشر في عدة أماكن دعمًا للأخضر في كأس العالم

وفق “أخبار 24”.

أمانة جدة تخصص شاشات نقل مباشر في عدة أماكن دعمًا للأخضر في كأس العالم

جديد المحليات
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