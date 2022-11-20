المملكة تحصد المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة سنوياً

أعلن المرصد الوطني للعمل أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة متفوقة على دول مجموعة العشرين، خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتى نهاية عام 2021.
وأضاف المركز، في تقريرالمقارنة المعيارية لسوق العمل، أن هذا التقرير يتابع المؤشرات الدولية الصادرة من بيانات منظمة العمل الدولية (ILO) ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسية للمملكة التي تضم النمو السنوي للقوى العاملة ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التوظيف والبطالة، إضافة إلى معدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المتخصصة بسوق العمل والمبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها.