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جديد المحليات > يشمل 30 صفقة.. “تنمية الصادرات” تنفذ برنامجاً ترويجياً في مونديال قطر
20/11/2022   10:21 م

يشمل 30 صفقة.. “تنمية الصادرات” تنفذ برنامجاً ترويجياً في مونديال قطر

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حرصت هيئة تنمية الصادرات السعودية على التواجد في كأس العالم بقطر 2022؛ وذلك ضمن برنامجها الترويجي المقام على هامش المونديال.

وتستضيف الهيئة، خلال المونديال المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، عدداً من لقاءات الأعمال، كما تعقد صفقات تجارية بين الشركات السعودية والمشترين المحتملين الدوليين؛ وذلك داخل المنصة الخاصة لها في ملعب لوسيل، أحد أهم وأكبر الملاعب الرئيسة بالبطولة.

وركّزت الهيئة على استقطاب أكثر من 30 شركة وطنية ونظيراتها من الشركات الأجنبية البالغ عددها 34 شركة من 8 قطاعات ذات الأولوية التصديرية؛ وذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص.

وتشهد إبرام عدد من الاتفاقيات التصديرية بين نخبة من الشركات الوطنية، وأخرى عالمية في قطاع التعدين والبتروكيماويات، ومواد البناء، والأغذية والتجزئة، والمستلزمات الصيدلانية والطبية، والخدمات، والسياحة، وغيرها.

وتموّن الهيئة الملاعب الرئيسة المتواجدة في الحدث والمناطق الجماهيرية في “البيت السعودي” الذي تنظّمه وزارة الرياضة، ضمن مساعيها في تعزيز فرص تواجد المنتجات والخدمات الوطنية في الأحداث العالمية المهمة. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أنه من المتوقع إبرام الصفقات مع المشترين المحتملين، يصل عددها إلى أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ بما يسهم في رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030.

يشمل 30 صفقة.. “تنمية الصادرات” تنفذ برنامجاً ترويجياً في مونديال قطر

جديد المحليات
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