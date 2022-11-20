بالفيديو والصور.. منتخب الاكوادور يفتتح كأس العالم 2022 بثنائية في شباك قطر

حقق المنتخب الإكوادوري فوزا غاليا على نظيره القطري،مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022.
وجاء هدفي منتخب الإكوادور عن طريق اللاعب فالنسيا في الدقيقتين 15 و31 .
وبتلك النتيجة، حصد منتخب الإكوادور أول 3 نقاط له في دور المجموعات، وفي انتظار مواجهة السنغال وهولندا المقرر لها غدا.
تشكيل قطر:
” سعد الشيب، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، كريم بوضياف، هُمام أحمد، بسام الراوي، خوخي بوعلام، المعز علي”.
تشكيل الإكوادور:
“هيرنان جاليندز، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، روماريو إبارا، مايكل إسترادا، إنر فالينسيا، أنجيلو بريسيادو، جونزالو بلاتا، جيجسون مينديز، مويسيس كايسيدو”.
أحداث المباراة
وبعد مرور 3 دقائق فقط، تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل الهدف الأول بعد استغل فالنسيا كرة عرضية ليحولها داخل الشباك.
ولجأ حكم المباراة لحكم الفيديو لحسم الهدف، ليستقر الرأي على إلغاء الهدف بداعي التسلل.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الإكوادور في الدقيقة 15، بعدما تمكن اللاعب فالنسيا، من المرور من الحارس والسقوط داخل منطقة الجزاء، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحارس سعد الشيب.
وتقدم فالنسيا لتنفيذ ركلة الجزاء، ليسجلها بسهولة على يسار حارس قطر، معلنا عن الهدف الأول.
وضاعف اللاعب فالنسيا النتيجة لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 31، بعدما استغل رأسية ليحولها لهدف في شباك سعد الشيب.
وشهدت الدقيقة 55، فرصة ضائعة من الإكوادور، بعد تسديدة قوية من روماريو ابارا من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها سعد الشيب حارس قطر. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 56 أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لجيجسون مينديز لاعب الإكوادور.
وفي الدقيقة 62، كانت عرضية من الجانب الأيسر لقطر ورأسية من بيدرو ميجيل، لكن الكرة تخرج على يمين حارس الإكوادور إلى خارج الملعب، أعقبها هجمة اخرى لقطر في الدقيقة 65 لكنها مرت دون خطورة على مرمى الإكوادور.
الإكوادوري إينر فالنسيا يحرز أول أهداف كأس العالم FIFA قطر 2022™#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #قطر_الاكوادور #WorldCup | #WorldCup2022 pic.twitter.com/wsKFAKUOM7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022
فالنسيا يضيف الهدف الثاني من رأسية مباغتة
🇶🇦 قطر 0 – 2 الإكوادور 🇪🇨
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022