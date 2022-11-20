“الوطنية للأمن السيبراني” تطلق برنامج “قادة الأمن السيبراني”

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، البرنامج التدريبي “قادة الأمن السيبراني” الذي يهدف لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، ضمن برنامج “سايبرك”.
ودعت، القادة العاملين في وظائف الأمن السيبراني في الجهات الوطنية إلى التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم حتى الأربعاء 7 ديسمبر 2022، عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت، أن البرنامج التدريبي؛ يهدف إلى إكساب المسؤولين عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية المهارات القيادية، ورفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية، وتعزيز مهارات إدارة المخاطر، ويستهدف نحو 160 قيادياً، كما سيتمكن المشاركون من التدرّب على آليات إدارة الأزمات السيبرانية؛ للاطلاع على أحدث التجارب. وفق “أخبار 24”.
وبينت الهيئة، أن البرنامج بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية لمدة 6 أشهر، ويتضمن تقديم أكثر من 140 ساعة تدريبية في المهارات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، و4 جلسات حوارية، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، وتنظيم 3 جلسات إرشاد مع خبراء في المجال لتطبيق المخرجات التعليمية، وتنفيذ ورشة عمل متخصصة باستخدام الواقع المعزز.