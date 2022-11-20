منتخب البرازيل يخوض أول تدريباته في قطر استعداداً لكأس العالم 2022

خاض المنتخب البرازيلي، مساء اليوم الأحد، مرانه الأول في قطر؛ استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2022.
وكانت بعثة منتخب البرازيل، قد وصلت، مساء أمس السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2022.
وفي وقت سابق، أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي، عن القائمة النهائية المقرر أن تشارك في كأس العالم 2022 بقطر.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
” أليسون، ايدرسون، ويفرتون بيريرا، دانيلو، داني ألفيس، أليكس ساندرو، أليكس تيليس، تياجو سيلفا، ماركينهوس، ميليتاو، بريمر، كاسيميرو، فابينيو، جيماريش ، فريد، لوكاس باكيتا، ريبيرو، نيمار، فينيسيوس جونيور، جابريل جيسوس، أنتوني، رافينها، ريتشاليسون ، مارتينيلي، رودريجو، بيدرو”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتخب البرازيلي في مجموعة بجانب صربيا، وسويسرا، والكاميرون.