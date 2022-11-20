تستعد منطقة “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، لاستقبال الزوار غدًا (الإثنين)، بخيارات ترفيهية مميزة، ومنها “التلفريك” الذي سيحلق بالزوار فوق معالم شهيرة من مختلف أنحاء العالم داخل الرياض.
ويأخذ التلفريك الزوار بين منطقتَي “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” في رحلة تمنحهم فرصة مشاهدة ثقافات مجموعة من الدول القادمة من قارات مختلفة، والتحليق فوق قوس النصر من العاصمة الفرنسية باريس، وهرم “تشيتشن إيتزا”، أحد أكبر معالم حضارة المايا في المكسيك، وعدد من المعالم التي تعود إلى الصين وإيطاليا والمغرب والهند وإسبانيا، وأمريكا واليابان واليونان.
ويعيش الزوار تجربة قوارب فينيسيا وعروض المسرح والبيتزا الطائرة، وتذوق أشهى المأكولات الأمريكية، والتجول وسط عروض هوليوود الحية، وتسوق أفضل المنتجات الإسبانية والاستمتاع بعروض الفلامنجو الشهيرة، إضافة إلى التجربة الفرنسية من خلال مشاهدة العروض الموسيقية، وعروض التنين على أنغام الموسيقى الصينية.
ويستمتع الزوار بعروض الفلكور وأشهى المأكولات اليونانية، فيما تعكس تجربة المغرب حضارتها وفلكورها من خلال عرض الثعابين والمتاجر والمأكولات، كما أن الزوار مدعوون للمشاركة في مهرجان الألوان للتعرف على الحضارة الهندية وتذوق أشهى مأكولاتها.
وتجمع “بوليفارد وولرد” أكبر مدن ترفيه حول العالم، ومنها: “مدينة سوبر هيرو” مدينة الكوميك والأبطال الخارقين، ومدينة الأنمي اليابانية، إضافةً إلى مدينة ألعاب مطلة على بحيرة بويلفارد وورلد، ومدينة “fun zone” مدينة الترفيه للأطفال التي تحول الخيال إلى حقيقة. وفق “أخبار 24”.
كما يستمتع ركاب “التلفريك” خلال رحلتهم التي يقطعون خلالها أكثر من كيلومتر برؤية أكبر بحيرة صناعية في العالم، والتي تقع في منطقة “بوليفارد وورلد”، حتى يصلوا إلى الواجهة الشمالية في بوليفارد رياض سيتي.
ويعمل “التلفريك” الذي يحتوي على 40 عربة، على مدار 8 ساعات متواصلة يوميًّا من الساعة الـ 4 مساء، وحتى الـ 12 ليلاً بفريق احترافي مجهز بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل، ويمكن حجز التذاكر للدخول عبر الرابط التالي.