المملكة تفتتح أعمال مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2022

افتتح نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير عبدالعزيز الرميح في الرياض، اليوم (الأحد)، أعمال مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2022 (HIMSS) في نسخته الرابعة، والتي تحمل شعار “إعادة تصور مستقبل الصحة من خلال تمكين الصحة الرقمية”.
وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهُم بين المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية ووزارة الصحة، بهدف تعزيز الجهود والتكامل بما يخدم تطوير الرعاية الصحية في المملكة، إضافة إلى توقيع المركز الوطني للمعلومات الصحية اتفاقيات مع 9 جهات من القطاع العام والخاص؛ بهدف انضمام بعض الجهات ومقدمي الخدمات الصحية بالربط مع الملف الصحي الموحد “نفيس” الخدمات الإكلينيكية.
كما شهد المؤتمر افتتاح المعرض المصاحب الذي تمثله نخبة من الجهات والشركات المحلية والإقليمية، بما يلبي احتياجات المشاركين ومواكبة التطورات في مجال الرعاية الصحية الرقمية.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الصحي نهار العازمي، أن استضافة هذه المنصة العالمية التي تضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين والمختصين من القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة في هذا المؤتمر الحيوي الكبير والمتجدد، يأتي لإتمام الدور الذي يقوم به المجلس لتحقيق رؤيته، والتي تستهدف أن يكون مرجعية ملهمة لنظام صحي سعودي عالمي المستوى.
وفق “أخبار 24”.