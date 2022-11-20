“اقتربنا من صافرة البداية”.. كواليس مران الأخضر استعدادًا للأرجنتين (فيديو)

واصل المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد يوم غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لكواليس مران الأخضر، معلقًا :”اقتربنا أكثر من صافرة البداية”.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وفق “أخبار 24”.
على صعيد متصل، واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف مساءً على “ملعب منتجع سيلين”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
اقتربنا أكثر من صافرة البداية 🔥
تفاصيل مران الأخضـــــر 🎥⬇️ pic.twitter.com/bogIHZsgXa
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 20, 2022