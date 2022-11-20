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جديد المحليات > تهدف للابتكار واختراع الحلول.. “الكهرباء” تطلق برنامج “لنفكر فنبتكر”
20/11/2022   10:19 م

تهدف للابتكار واختراع الحلول.. “الكهرباء” تطلق برنامج “لنفكر فنبتكر”

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أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بحاضنة طاقة الابتكار، اليوم الأحد، الدورة السابعة من برنامج “لنفكر فنبتكر”، التي تهدف إلى ابتكار واختراع حلول تعالج التحديات التي تواجهها وتجابه شركاءها الخارجيين.

وبدأت أولى جلسات ورش عمل بلورة أفكار الدفعة السابعة من البرنامج، تلاها عرض تعريفي عن الحاضنة واستراتيجية الابتكار.

وتطرقت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 110 موظفين، و50 طالباً وطالبة من جامعة الفيصل، متحدثين عالميين ومحليين متخصصين في عالم الابتكار، إلى الخدمات التي يقدمها المركز، وأفضل الممارسات.

تهدف للابتكار واختراع الحلول.. "الكهرباء" تطلق برنامج "لنفكر فنبتكر"

تهدف للابتكار واختراع الحلول.. "الكهرباء" تطلق برنامج "لنفكر فنبتكر"

وفق “أخبار 24”.

تهدف للابتكار واختراع الحلول.. “الكهرباء” تطلق برنامج “لنفكر فنبتكر”

جديد المحليات
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