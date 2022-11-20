نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مدرب إيران: إنجلترا تمتلك أفضل جيل من ناحية المواهب
20/11/2022   10:18 م

مدرب إيران: إنجلترا تمتلك أفضل جيل من ناحية المواهب

+ = -
456

تحدث المدير الفني لمنتخب إيران كارلوس كيروش، عن أول مواجهة في كأس العالم بقطر 2022 أمام نظيره الإنجليزي، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “مواجهة إنجلترا؟ إنها أهم مباراة في حياتنا.. لأن المباراة القادمة في كل مرة تكون هي دومًا الأهم في حياة المدربين واللاعبين”.

وأضاف: “اللعب ضد إنجلترا فرصة خاصة، إنها هدية بالنسبة لنا.. ستكون المرة الأولى التي تسنح لي فيها الفرصة من أجل مواجهة هذا المنتخب”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “إنجلترا تمتلك أفضل جيل من ناحية المواهب والتنافسية منذ عام 1966”.

مدرب إيران: إنجلترا تمتلك أفضل جيل من ناحية المواهب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237393.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.