مدرب إيران: إنجلترا تمتلك أفضل جيل من ناحية المواهب

تحدث المدير الفني لمنتخب إيران كارلوس كيروش، عن أول مواجهة في كأس العالم بقطر 2022 أمام نظيره الإنجليزي، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين.
وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “مواجهة إنجلترا؟ إنها أهم مباراة في حياتنا.. لأن المباراة القادمة في كل مرة تكون هي دومًا الأهم في حياة المدربين واللاعبين”.
وأضاف: “اللعب ضد إنجلترا فرصة خاصة، إنها هدية بالنسبة لنا.. ستكون المرة الأولى التي تسنح لي فيها الفرصة من أجل مواجهة هذا المنتخب”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “إنجلترا تمتلك أفضل جيل من ناحية المواهب والتنافسية منذ عام 1966”.