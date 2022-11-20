نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > حارس المنتخب القطرى: نسعى للتعويض أمام السنغال وهولندا
20/11/2022   10:18 م

حارس المنتخب القطرى: نسعى للتعويض أمام السنغال وهولندا

+ = -
534

قال حارس المنتخب القطري سعد الشيب، إن الأمور لا تصل إلى درجة خيبة الأمل بعد الهزيمة من المنتخب الإكوادوري بهدفي دون رد فى افتتاح مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإكوادوري حقق فوزا غاليا على نظيره القطري،مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022.

وقال حارس المنتخب القطري فى تصريحات لقناة “بي إن سبورتس”، إن الفريق كان لديه بعض الأخطاء فى شوط المباراة الأول خصوصا على الصعيد الدفاعي، مضيفًا أن الأداء تحسن كثيرًا فى شوط المباراة الثاني. وفق “أخبار 24”.

ولفت سعد الشيب إلى أن المنتخب القطري سيسعى إلى الظهور بشكل أفضل خلال المباراتين القادمتين أمام السنغال وهولندا، وتقدم أداء أفضل مما تم تقديمه فى مواجهة الأكوادور.

حارس المنتخب القطرى: نسعى للتعويض أمام السنغال وهولندا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237394.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.