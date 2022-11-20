حارس المنتخب القطرى: نسعى للتعويض أمام السنغال وهولندا

قال حارس المنتخب القطري سعد الشيب، إن الأمور لا تصل إلى درجة خيبة الأمل بعد الهزيمة من المنتخب الإكوادوري بهدفي دون رد فى افتتاح مونديال قطر 2022.
وكان المنتخب الإكوادوري حقق فوزا غاليا على نظيره القطري،مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022.
وقال حارس المنتخب القطري فى تصريحات لقناة “بي إن سبورتس”، إن الفريق كان لديه بعض الأخطاء فى شوط المباراة الأول خصوصا على الصعيد الدفاعي، مضيفًا أن الأداء تحسن كثيرًا فى شوط المباراة الثاني. وفق “أخبار 24”.
ولفت سعد الشيب إلى أن المنتخب القطري سيسعى إلى الظهور بشكل أفضل خلال المباراتين القادمتين أمام السنغال وهولندا، وتقدم أداء أفضل مما تم تقديمه فى مواجهة الأكوادور.