“الاتصالات” تعلن تأهُّل 4 متقدمين للمشاركة بمزاد للشبكات غير الأرضية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم (الأحد)، تأهل 4 متقدمين للمشاركة في مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN) المزمع عقده في 30 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن قائمة المتأهلين للمشاركة في المزاد، شملت شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة (Echostar)، وشركة (Omnispace)، وشركة سلام (Salam)، بالتعاون مع شركة (Iridium)، وشركة (AST Space Mobile)، وشركة (Airbus).
وبيَّنت الهيئة أن المتأهلين للمشاركة في المزاد سيتمكنون من المزايدة للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق (302X) ميجاهرتز في النطاق 2100 ميجاهرتز لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية. وفق “أخبار 24”.
وتسهم الترددات المطروحة بالمزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية، كالاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات A2G، وكذلك إنترنت الأشياء عَبْر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى شبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس.