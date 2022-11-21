“هنا المونديال 2”.. 3 مواجهات قوية أبرزها هولندا والسنغال

تستمر منافسات مونديال قطر 2022، المحدد له الإقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتي 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات قوية من المجموعتين الأولى والثانية.
وتتواصل الندية والإثارة، مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ثلاث مباريات في اليوم الثاني من مونديال قطر.
إنجلترا وإيران
وتلتقي إنجلترا أمام إيران في كأس العالم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، اليوم الإثنين 21 نوفمبر، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب استاد خليفة الدولي، والذي يسع لـ 40 ألف متفرج.
السنغال وهولندا
وفي المباراة الثانية يواجه المنتخب السنغالي، نظيره الهولندي، ضمن المجموعة الأولى، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب الثمامة بالدوحة، الذي يسع حوالي 40 ألف متفرج. وفق “أخبار 24”.
أمريكا وويلز
وفي المباراة الثالثة، يواجه المنتخب الأمريكي نظيره الويلزي في كأس العالم، ضمن المجموعة الثانية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب أحمد بن علي، الذي سع حوالي 40 ألف متفرج.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تسضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.