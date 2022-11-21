ليس غريباً على الكرة السعودية.. ما لا تعرفه عن حكم مباراة الأخضر والأرجنتين

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة مباراة السعودية والأرجنتين، ضمن المجموعة الثالثة للمونديال للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض أولى مبارياته بمونديال 2022 ، أمام الأرجنتين، الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
ويساعد فينتشيتش مواطناه توماس كلانسيك وأندرياس كوفاسيتش، بينما سيدير غرفة الفيديو الحكم الهولندي باولوس فان بويكل، وسيكون السنغالي ماغويت نداي حكماً رابعاً.
وبدأ الحكم السلوفيني مسيرته الدولية فى عام 2010، وشارك في العديد من البطولات منها مؤخرًا تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا والملحق النهائي المؤهل لكأس العالم، ودوري الأمم الأوروبية.
والحكم الدولي فينتشيتش ليس غريبًا على الجماهير السعودية فقد سبق له التحكيم في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، كما أدار العديد من المباريات في الدوري السعودي الممتاز، كما أنه معروف عنه الصرامة الشديدة وعدم التردد في إشهار البطاقات الحمراء. وفق “أخبار 24”.
فينسيتش صاحب الـ 42 عامًا سبق أن تردد اسمه مؤخرا فى وسائل الإعلام الأوروبية بعدما أدار مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد شهدت حالة من الجدل بسبب إلغاء هدف للبلوغرانا وعدم احتساب لمسة يد على مدافع إنتر ميلان، ما جعل الحكم السلوفيني محل انتقادات من جانب وسائل الإعلام الإسبانية وجماهيرها.