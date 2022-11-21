نائب وزير الصحة: المملكة سوق جاذب للمستثمرين.. والقطاع الصحي به فرص واعدة

أكد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، أن المملكة سوق جاذب للمستثمرين، وذلك لما تمتاز به من مكانة اقتصادية.
وشدد الرميح خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” على أن القطاع الصحي يشكل أحد أبرز المجالات الزاخرة بالفرص الواعدة للشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن شراكة القطاع الخاص تساعد في رسم الدور المستقبلي للقطاع في الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدرته وتحقيق تنميته واستدامته في الخدمات الصحية المقدمة.
ونوه إلى أن رحلة التحول في القطاع الصحي أظهرت عدداً من الفرص الاستثمارية الداعمة للأهداف والركائز الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها الاستثمارية في خدمات الرعاية الصحية، والمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة، والرعاية الطبية المنزلية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية تتضمن أيضاً الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، وإعادة التأهيل والتحول الرقمي والرعاية الطبية العاجلة والنقل الإسعافي، وسلسلة توريد الخدمات اللوجستية، وتوطين تصنيع الأدوية، والرعاية الطبية الحرجة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في الخدمات المساندة المشتملة على صيانة المنشآت، وخدمات التموين، وخدمة تقنية المعلومات الصحية وغيرها.