طقس اليوم.. أتربة وغبار بالرياض والشرقية تمتد للمدينة.. مع استمرار انخفاض الحرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وعلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و26 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و22 درجة في أبها).