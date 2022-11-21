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جديد المحليات > “المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي في تبوك
21/11/2022   2:37 م

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي في تبوك

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أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي تجاوزت أطوالها 58 كيلومتراً طولياً، و632 توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من 7 آلاف مستفيد في مدينة تبوك، بتكلفة إجمالية تجاوزت 77,8 مليــون ريال.

ولفتت إلى أن المشروع تضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي في أحياء درة تبوك والعليا 2، واستكمال العمل في أحياء المصيف والراجحي، إضافة إلى مد خط الصرف الصحي الرئيسي بطريق الأمير سلطان لربط أحياء الربوة – قرطبة – حي السلام بالشبكة الرئيسية.

ونوهت بأن المشروع يأتي بهدف زيادة نسبة التغطية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك من خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وفقًا لأعلى معايير الجودة التي تتبعها في تنفيذ مشاريعها لتحقيق الأهداف المرجوّةِ منها.  وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي في تبوك

جديد المحليات
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