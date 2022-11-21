رسميًا.. إدراج الملكية الفكرية في مناهج التعليم العام

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، البدء في تنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية.
وبحسب بيان للهيئة، تهدف الخطوة إلى تطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتوظيفها في الحياة اليومية.
وأضافت أن الخطوة تهدف أيضا إلى تنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها وأهميتها في دعم الاقتصاد.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم أن دعم القيادة لقطاع الملكية الفكرية ساهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصب في مصلحة المبدعين والمبتكرين، وكذلك دعم المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن، وبناء مجتمع واعٍ ومستقبل مليء بالإبداعات البشرية.
ويرتكز مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية على تضمينها في الكتب المدرسية المتنوعة، مع مراعاة الخصائص العمرية للطالب، ومستوى قدراته واستعداداته. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن مشروع تعليم الملكية الفكرية تعزيز الأنشطة والمبادرات الداعمة بالشراكة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة التعليم.