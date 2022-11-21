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جديد المحليات > خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية
21/11/2022   2:41 م

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية، اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقام سفير المملكة في الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، اليوم (الإثنين)، بتسليم الدعوة إلى ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان.

يذكر أن اللقاء الذي جمع سفير المملكة بولي عهد الكويت شهد حضور عدد من المسؤولين الكويتيين منهم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية

جديد المحليات
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