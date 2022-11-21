مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات الجديدة واستقرار الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة بخصوص مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، تسجيل ارتفاع طفيف في الإصابات وحالات الشفاء، وثبات بالوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفق الإحصاءات، تم تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا، بزيادة 31 حالة عن أمس (الأحد)، ليصبح إجمالي الإصابات ليصبح الإجمالي 825176 .
وأضافت أنه تم تسجيل 63 حالة تعافٍ جديدة بانخفاض 16 حالة عن أمس، ليصبح الإجمالي 812454 .
وأشارت الإحصاءات إلى ثبات عدد الوفيات عند حالة واحدة، اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 9448 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 63 حالة. وفق “أخبار 24”.