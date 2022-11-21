نبهت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، بأن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية عرف كاميرات المراقبة الأمنية بأنها أجهزة ثابتة أو متحركة معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأكدت أن هذا النوع من الكاميرات لا يشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
ونوهت بفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
وأكدت أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وفق “أخبار 24”.