كأس العالم 2022.. إنجلترا تبدأ صفحة جديدة أمام إيران

يلتقي منتخب إنجلترا ضد نظيره الإيراني، اليوم (الإثنين) في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم 2022.
وانطلقت منافسات كأس العالم 2022 أمس عندما فاز منتخب الإكوادور على قطر مستضيف البطولة بهدفين دون رد.
وتضم المجموعة الثانية من كأس العالم 2022 منتخبات إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.
ولم يكن بإمكان إنجلترا تخفيض التوقعات حولها أكثر من ذلك بعد الفشل في تحقيق أي فوز في 6 مباريات رسمية قبل التوجه إلى قطر للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم، بينما تفتتح مشوارها أمام إيران يوم الاثنين في بداية حلم جديد.
وتحت قيادة جاريث ساوثجيت اقتربت إنجلترا من ملامسة لقب كبير لأول مرة منذ 1966، أولا ببلوغ قبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، ثم الخسارة بركلات الترجيح من إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020، ورغم سلسلة النتائج السيئة الأخيرة تصل إنجلترا إلى قطر وهي ضمن المرشحين للقب.
بطاقة المباراة
الموعد: الاثنين 21 نوفمبر 2022، الساعة الرابعة عصرًا.
الملعب: استاد خليفة الدولي بالدوحة
السعة: 40 ألف متفرج.
أرقام وحقائق
لم تفز إنجلترا في آخر ست مباريات رسمية خاضتها قبل مواجهة إيران.
تشارك إيران في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالا لكنها لم تتجاوز دور المجموعات.
خاضت إنجلترا منافسات البطولة 16 مرة وفازت بها مرة وحيدة في 1966.
سجلت إيران 49 هدفا واستقبلت شباكها ثمانية أهداف في تصفيات آسيا التي حققت فيها 14 فوزا في 18 مباراة لتتأهل إلى قطر.
فازت إيران بكأس آسيا ثلاث مرات على التوالي بين 1968 و1976.
حققت إنجلترا ثمانية انتصارات في عشر مباريات خاضتها في التصفيات وسجلت 39 هدفا واستقبلت ثلاثة فقط.
المواجهات السابقة: لم يتواجه المنتخبان في مباراة رسمية من قبل. وفق “أخبار 24”.