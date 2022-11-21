“الصحة 937” تحقق جائزة عالمية في مجال خدمة العملاء

حققت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الاتصال (937) الميدالية الفضية من جوائز تجربة العميل العالمية في مسار أفضل خدمة عملاء best customer service.
وحصلت الوزارة على الجائزة، بسبب ما تقوم به من خدمات مميزه منبثقة من استراتيجيتها وتحولها الرقمي التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤسسية والصحية داخل المملكة.
وجاء الاستحقاق بعد منافسة قوية لمركز الصحة 937 مع أضخم الجهات العالمية في مجال تجارب العملاء.
ويواصل مركز الصحة 937 استكمال مسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء بالمجال الصحي، وذلك عبر أنظمة متطورة.
وتستهدف تلك الأنظمة الوضوح والدقة في إبراز الخدمات الصحية ودعم المستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937 أو عبر منصة تويتر #الصحة_937.
كما سخّر المركز جهوده عبر عدة قنوات مختلفة ما بين استفسارات عامة واستشارات طبية فورية من قبل كفاءات عالية. وفق “أخبار 24”.
ويعمل هؤلاء الكفاءات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، عبر الاتصال الهاتفي، قنوات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة.