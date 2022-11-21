أردوغان: لقاء السيسي أمس خطوة أولى نحو المزيد من التطبيع

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن المصافحة التي تمت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر أمس (الأحد) كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك تحركات أخرى سوف تليها.
وأوضح أردوغان خلال تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، أن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط.
وشهد حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة أمس (الأحد) لقاءً بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان.
يُذكر أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت توتراً عدة على مدى السنوات الماضية، خاصة لجهة الحرب الأهلية في ليبيا وحقول الغاز في البحر المتوسط ودعم أنقرة لجماعة الإخوان التي تصنفها القاهرة إرهابية. وفق “أخبار 24”.