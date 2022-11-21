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جديد المحليات > تعليم “الرياض” يحتفي بالطلاب الفائزين بالمركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022
21/11/2022   8:16 م

تعليم “الرياض” يحتفي بالطلاب الفائزين بالمركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022

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استقبلت قيادات إدارات تعليم الرياض بمشاركة مديري المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات المحققين المركز الأول و7 و14 مع مراكز متقدمة في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، والتي أقيمت في ألمانيا.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي شكره للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر للمميزين والمميزات من أبناء الوطن ولوزارة التعليم والمدارس وتهيئة الإمكانات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز .

وأكد أن الطلاب الفائزين هم مصدر فخر واعتزاز لتحقيق التميّز العلمي والريادة في المحافل العالمية، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن ويُسهم في تعزيز تنافسية التعليم ورؤيتها.

وكان قد تُوّج الطالبان عمّار الشايجي وفراس العريمة من مدارس الأرقم الابتدائية بالمركز الأول في فئة “مبدعي المستقبل” كما حاز الطالبان فهد الزغيبي وفهد الثبيتي من مدارس ابن رُشد المتوسطة على المركز الـ7 في فئة رياضة “الروبوت – التنس”. وفق “أخبار 24”.

كما نالت الطالبتان مرح الحجي وريما الماضي من مدارس التعلّم الذكي المركز الـ14 على مستوى العالم في فئة المشاريع عن مشروع “الروبوت المنقذ”، وذلك من بين 78 دولة مشاركة.

تعليم “الرياض” يحتفي بالطلاب الفائزين بالمركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022

جديد المحليات
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