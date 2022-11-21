تعليم “الرياض” يحتفي بالطلاب الفائزين بالمركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022

استقبلت قيادات إدارات تعليم الرياض بمشاركة مديري المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات المحققين المركز الأول و7 و14 مع مراكز متقدمة في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، والتي أقيمت في ألمانيا.
وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي شكره للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر للمميزين والمميزات من أبناء الوطن ولوزارة التعليم والمدارس وتهيئة الإمكانات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز .
وأكد أن الطلاب الفائزين هم مصدر فخر واعتزاز لتحقيق التميّز العلمي والريادة في المحافل العالمية، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن ويُسهم في تعزيز تنافسية التعليم ورؤيتها.
وكان قد تُوّج الطالبان عمّار الشايجي وفراس العريمة من مدارس الأرقم الابتدائية بالمركز الأول في فئة “مبدعي المستقبل” كما حاز الطالبان فهد الزغيبي وفهد الثبيتي من مدارس ابن رُشد المتوسطة على المركز الـ7 في فئة رياضة “الروبوت – التنس”. وفق “أخبار 24”.
كما نالت الطالبتان مرح الحجي وريما الماضي من مدارس التعلّم الذكي المركز الـ14 على مستوى العالم في فئة المشاريع عن مشروع “الروبوت المنقذ”، وذلك من بين 78 دولة مشاركة.
#فيديو | استقبال طلبة تعليم المملكة الفائزين بالمركز الأول في بطولة #الأولمبياد_العالمي_للروبوت_2022 خلال وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض. pic.twitter.com/HbJG5Gs5cb
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) November 21, 2022