كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع حجم الإنتاج السمكي بالمملكة من 32 ألف طن في 2016 إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022.
وأوضحت الوزارة، خلال احتفالها باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يوافق 21 من نوفمبر، استهداف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 إلى 13 كجم، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59% من الثروة السمكية.
وأشارت إلى أن قطاع الثروة السمكية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، شملت تطوير 20 مرفقًا للصيد، مع مستهدف الوصول إلى 82 مرفقا خلال المرحلة المقبلة.
وأبانت أنه تمت زيادة حجم مشاريع الاستزراع السمكي من 67 مشروعًا إلى 235 مشروعًا في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، منوهة بتنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
ولفتت إلى أنه تم تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة “سمك”، والتي تستهدف المملكة المنافسة من خلالها في الأسواق العالمية، وتوطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من ألفي صياد لممارستها، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي الشيخي، إن جهود المملكة في مجال الثروة السمكية، أسهمت في تعزيز وتطوير القطاع محليًا وإقليمًا ودوليًا، وتتويج المملكة بانتخابها لرئاسة الدورة المقبلة للجنة المصايد وتربية الأحياء المائية بمنظمة “الفاو”. وفق “أخبار 24”.
وبالتزامن مع حفل الوزارة، أُقيمت احتفالات تفاعلية في عدة مناطق ساحلية بالمملكة، مثل جازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.
#البيئة: تحقيق #الاكتفاء_الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 59%#اليوم_العالمي_للثروة_السمكيةhttps://t.co/t6aTICaJjY pic.twitter.com/mlXGZlo2fS
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 21, 2022