“الخطوط السعودية”: تسيير رحلات ترددية لنقل الجمهور أيام مباريات المنتخب بالمونديال والعودة بنفس اليوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الإثنين)، تسيير رحلات إضافية ترددية بين المملكة وقطر، لنقل الجمهور لمتابعة كأس العالم، وذلك للوصول لمطار الدوحة أيام مباريات المنتخب والعودة في نفس اليوم، دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة اليدوية داخل مقصورة الطائرة.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من الرحلات الترددية طوال فترة كأس العالم، والتي يتاح من خلالها كذلك إصدار بطاقتي صعود الطائرة لرحلتي الذهاب والعودة استثنائيًا مهما كانت المدة بين الرحلتَين، وذلك تسهيلًا لإجراءات السفر واختصارًا للوقت والجهد.
وأشارت إلى أنه يتعين على المسافرين عبر جميع الرحلات المجدولة والترددية إصدار بطاقة “هيّا” التي تعد بمثابة تصريح دخول دولة قطر والملاعب الرياضية. وفق “أخبار 24”.
وكانت “الخطوط السعودية” أطلقت الرحلات الترددية من الصالتين 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكذلك بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما وخصصت “كاونتر” وفريق عمل خاص في صالة المغادرة.
كما وفرت 3 رحلات يومية من الرياض وأخرى من جدة إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، يُسمح من خلالها للمسافرين بشحن الأمتعة المعاينة في منصات الخدمة بالمطارات.