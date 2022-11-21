“الصناعة” تُصدر 26 رخصة تعدينية خلال شهر سبتمبر الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 26 رخصةً تعدينيةً جديدةً خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت 12 رخصة كشف، و10 رخص محاجر مواد بناء، ورخصتي فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير.
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن عدد الرخص التعدينية السارية بلغ 2143 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ 1342 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ 561 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 173 رخصة، ورخص استطلاع بـ36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ 31 رخصة.
وأضاف أن الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية بـ 490 رخصة، تلتها مكة المكرمة بـ 401 رخصة، والمنطقة الشرقية بـ 359 رخصة، والمدينة المنورة بـ 233 رخصة، وعسير بـ 184 رخصة. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الوزارة إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.