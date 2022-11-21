بيان رسمي بشأن تعدي بعض الشركات على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي في المونديال

أصدرت شركة “smc” ، مساء اليوم الإثنين، بيانا بناء على ما تم رصده حيال قيام عدد من الشركات بالتعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي قبل المشاركة في كأس العالم بقطر 2022، واستخدام تلك الحقوق في اغراض تجارية، من خلال طرحها كاعلانات دعائية او حملات تسويقية دون الحصول على اذن من الاتحاد السعودي من خلال الوكيل الاعلاني الحصري وشركة الوسائل السعودية.
ونبهت الشركة على جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استغلال او استخدام او تسويق اى حق من الحقوق التجارية للمنتخب السعودي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت شركة الوسائل السعودية، أن الاتحاد السعودي سيتخذ كافة الاجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من تعد على الحقوق التجارية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
📝| بيان هام حول الحقوق التجارية للمنتخب السعودي خلال مشاركته في مونديال كاس العالم 2022 pic.twitter.com/xxdvxUsThm
— SMC (@smcmena_) November 19, 2022