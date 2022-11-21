تراجع الصفقات العقارية في الرياض 61% الشهر الماضي

سجلت الصفقات العقارية في مدينة الرياض، خلال شهر ربيع الأول من عام 1444هـ، انخفاضا بنسبة 61% تقريباً، مقارنة مع عدد الصفقات العقارية في نفس الشهر من عام 1443هـ.
وبيّن تحليل أجرته “أخبار24” من خلال مقارنة بيانات مؤشر الصفقات العقارية التابع لوزارة العدل تراجعاً كبيراً في عدد الصفقات العقارية في مدينة الرياض خلال شهر ربيع الأول لعام 1444هـ، مقارنة بعدد الصفقات العقارية المبرمة في نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ اجمالي عدد الصفقات العقارية في شهر ربيع الأول من العام الهجري الجاري 2892 صفقة، مقارنة بـ4755 صفقة في عام 1443هـ.
وتوزعت الصفقات العقارية في شهر ربيع الأول لعام 1443هـ على النحو التالي: 4254 قطعة أرض، 460 شقة، 16 بيت، 11 فيلا، 9 معرض/ محل، إضافةً إلى عمارة، ومركز تجاري، وقصر، ومرفق، وأرض زراعية. وفق “أخبار 24”.
أما الصفقات العقارية في شهر ربيع الأول لعام 1444هـ فتوزعت كما يلي: 2891 قطعة أرض، 454 شقة، 19 بيت، 12 فيلا، 11 معرض/ محل، 4 عمارة، إضافةً إلى أرض زراعية واحدة.