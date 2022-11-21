تضم مطار الملك فهد والمنطقة التجارية.. أمير الشرقية يدشن محافظة جديدة بالدمام

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، محافظة البيضاء والمبنى الخاص بها.
ورفع أمير المنطقة شكره باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة للقيادة على اعتماد المحافظة ضمن محافظات المنطقة الشرقية، بناءً على الأمر الملكي رقم 19560، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار دعم واهتمام القيادة بكل ما يخدم أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وتحقيق تنمية مستدامة في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأكد أن تدشين هذه المحافظة سيسهم مع بقية الجهات الخدمية في رفع مستوى جودة حياة سكان المحافظة، ومتابعة المشاريع التنموية التي سيكون لها أثر مباشر على سرعة تطور المحافظة والمناطق التي تقع في نطاقها الإداري.
واستمع الأمير سعود بن نايف لشرح عن أقسام المحافظة، وما يتضمنه المبنى من إدارات ، وألقى محافظ البيضاء، عبدالله البراك كلمة أكد فيها أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تشهد نمواً متسارعاً، واتساعًا لرقعة الإنجازات في الدولة على كافة المجالات ومنها تدشين العمل بمحافظة البيضاء التابعة لإمارة المنطقة الشرقية.
يذكر أن محافظة البيضاء تقع بحاضرة الدمام على مساحة 1277 كلم2 تقريباً وتخدم عددا من الأحياء، وتضم عددا من المواقع الهامة كمطار الملك فهد، وجزءا من منطقة التجارة والأعمال غرب طريق أبو حدرية، ومنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة غرب مطار الملك فهد.
كما تتضمن عددا من استعمالات الأراضي المعتمدة وفقاً للمخطط الهيكلي والمخطط الإرشادي العام ومن أبرزها الاستعمال السكني، والاستعمال التجاري والاستثماري، إضافة إلى الاستعمالات الخدمية والخدمات المساندة.
وفق “أخبار 24”.