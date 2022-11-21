قبل عامين من الموعد المحدد.. “روشن” تسلم أول وحدات سكنية في مشروع “سدرة” لملاكها

بدأ المطور العقاري الوطني “روشن” تسليم الوحدات السكنية لملاكها، ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” في شمال الرياض، وذلك قبل عامين من موعد التسليم المحدد حسب خطة التنفيذ.
وتَسَلّم المُلّاك الجدد مفاتيح وسندات الملكية الخاصة بالفلل والمنازل، ليكونوا بذلك من أوائل مُلّاك الوحدات السكنية في حي “سدرة”.
وتعمل “روشن” على تسهيل عملية الانتقال لعملائها، من خلال تزويدهم بمستشارين متخصصين يعملون كنقطة اتصال معهم، كما يمكن للمُلّاك الجدد أيضًا الوصول إلى مراكز الخدمة الخاصة بـ”روشن”، للحصول على المساعدة بخصوص استفساراتهم. وفق “أخبار 24”.
ويُعد حي “سدرة” أول مشاريع “روشن” في المملكة، والذي تعمل على تطويره عبر 8 مراحل في شمال مدينة الرياض، حيث أصبح المشروع بتسليم المرحلة الأولى منه، أول مشروع سكني ضخم يُنفّذ في المملكة.
ويستهدف المشروع تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة التي تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، والحدائق، وغيرها من المرافق.