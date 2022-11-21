"بوابة الدرعية" تطلق جلسات مبادرة المشراق الروائية لتناول التاريخ السعودي

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية ممثلةً بإدارة الاعتماد التاريخي والثقافي مبادرة “المشراق” بهدف إعادة إحياء القصص والبطولات المرتبطة بالتاريخ السعودي في الدرعية، وتضمّنت المبادرة أربع جلسات روائية شهرية لرواة الأدب الشعبي السعودي، عُقدت الجلسة الأولى منها في شهر سبتمبر 2022 في مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 92، حيث تناولت “قصة الملك عبدالعزيز واسترداد الرياض”.
أما الجلسة الثانية فسلّطت الضوء على “شخصية الإمام محمد بن سعود” والتي عُقدت في شهر أكتوبر الماضي في المعهد الملكي للفنون التقليدية، في حين عقدت الجلسة الثالثة في شهر نوفمبر الجاري على قصة “غالية البقمية” وهي امرأة سعودية سجّلت موقفًا بطوليًّا في مقاومة الجيوش العثمانية الغازية في زمن الدولة السعودية الأولى, والتي عقدت في جامعة الفيصل.
كما ستُخصّص الجلسة الرابعة – وهي الختامية من هذا الموسم – للحديث عن “بخروش بن علاس”، وهو من الأبطال السعوديين الذين دافعوا عن الدرعية في عهد الدولة السعودية الأولى.
من جانبه، أكّد الدكتور بدران الحنيحن مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي في هيئة تطوير بوابة الدرعية أن مبادرة “المشراق” تعكس اهتمام الهيئة بتعزيز الوعي حول الجوانب الثقافية والتاريخية للدولة السعودية بمختلف المراحل التي مرّت بها، كما تمثّل إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعميق الأثر الثقافي للموروث غير المادي الذي تزخر به المملكة عمومًا والدرعية على وجه الخصوص باعتبارها مهد الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل 300 عام، إذ تندرج مبادرة “المشراق” ضمن مشروع التوعية التاريخية والثقافية الذي اعتمدته الهيئة لتوثيق تاريخ الدرعية وتراثها للتعريف بالحياة الاجتماعية والثقافية والجوانب الاقتصادية خلال حقبها المختلفة، إضافةً إلى إبراز قصص الملوك والأبطال السعوديين وحفظها من الضياع والنسيان، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى إلى إعادة إحياء الأحداث والبطولات التاريخية في الدرعية عبر سرد القصص من رواة الأدب الشعبي السعودي، إضافةً إلى رفع مستوى الوعي وإثراء معرفة المهتمّين والعامة بالتاريخ السعودي ومواقف الدرعية على وجه الخصوص.
وفق “أخبار 24”.