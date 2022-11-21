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رياضة > استياء بين متابعي المونديال بعد حجب تطبيق TOD: “نريد أموالنا”
21/11/2022   8:13 م

استياء بين متابعي المونديال بعد حجب تطبيق TOD: “نريد أموالنا”

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عبر عدد من المتابعين والمهتمين بمونديال كأس العالم 2022، عن استيائهم من حجب تطبيق TOD في المملكة، بعد قيامهم بالاشتراك فيه ودفع الرسوم المطلوبة.

وتطبيق TOD مختص بنقل البطولات الرياضية ومن بينها مونديال كأس العالم 2022، بسعر أرخص من القنوات المشفرة، غير أنه تم حجبه، وفق متابعين، في المملكة مؤخرا.

وعقب حجب التطبيق، طالب عدد من المغردين الجهات المختصة بإصدار توضيح لما حدث بخصوص حجب التطبيق، وفي هذا الصدد قال المغرد أحمد الشريف: “لا أحد خرج ليوضح السبب، علامة استفهام كبيرة جداً!”.

فيما اشتكى مغردون من عدم استرجاع المبالغ المدفوعة لاشتراكهم بعد حجب التطبيق، وكتب المغرد محمد أبا الخيل: “مشاهير أعلنوا التطبيق وبنوك وأسواق سوقوّا له”.

وأكمل: “والكل يتكلم عنه والكثير اشتركوا فيه وأنا أولهم والأمور طيبة، وفجأة وبدون سابق إنذار وفي يوم الافتتاح يتم حجب التطبيق والموقع، شيء غريب ومحزن وغير مبرر”، مطالباً بمحاسبة المسؤول عما حدث، واصفاً ذلك بـ”العبث”. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قدم المختص التقني عبدالله السبع اعتذاره لمتابعيه، بعدما دعاهم للاشتراك في التطبيق في وقت سابق، موضحاً أنه بإمكان المشتركين استرجاع مبلغ الاشتراك بالتواصل مع الشركة المالكة للتطبيق أو تقديم طلب للمتجر، ثم شرح طريقة تقديم الطلب.

استياء بين متابعي المونديال بعد حجب تطبيق TOD: “نريد أموالنا”

رياضة
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